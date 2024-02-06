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Mardin'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Akres Geçidinde, 47 DF 468 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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