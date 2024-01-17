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Mardin'de Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

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Mardin-Diyarbakır karayolu kırsal Yüce Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Mardin- Diyarbakır karayolu kırsal Yüce Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza bölgesine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Ahmet G. (35), Recep K. (35), Emine K. (30) ve Osman K. (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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