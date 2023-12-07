Mardin'de Otomobil Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

MARDİN'de, otomobilin çarptığı Şaha Karaboğa (58) adlı kadın, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü, gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam, Kızıltepe ilçesi Ceylanpınar kara yolu kırsal Gözlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen Şaha Karaboğa'ya çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Karaboğa'yı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karaboğa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Karaboğa'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gözlüce Mahallesi'nde toprağa verildi. Sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.