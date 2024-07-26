Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kızıltepe yolu Türkmen Deresi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyere çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin Kızıltepe yolu Türkmen Deresi mevkiinde 33 TD 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Mardin Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title