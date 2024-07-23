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Mardin'de Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat-Batman yolunda 33 VZ 332 plakalı Volvo marka otomobil ile 72 ABS 742 plakalı Fiat marka otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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