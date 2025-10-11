Mardin'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, N.M. (55), K.K. (30), M.K. (23), M.K. (3) ve L.K. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN