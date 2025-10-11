Haberler

Mardin'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, N.M. (55), K.K. (30), M.K. (23), M.K. (3) ve L.K. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
