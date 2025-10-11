Mardin'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, N.M. (55), K.K. (30), M.K. (23), M.K. (3) ve L.K. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
