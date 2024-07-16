Mardin'de otomobil kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, 2 çocuk hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. N.Ç'nin kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobilin çarpması sonucu İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva (10) hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN