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Mardin'de otomobil inşaat alanına düştü

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Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, inşaat halindeki binanın istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, inşaat halindeki binanın istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği Fiat marka 47 MA 2813 plakalı otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü arkadaki kapıdan çıkarılırken, otomobilde hasar oluştu. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Fiat Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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