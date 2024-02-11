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Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece Nusaybin Mardin Yolu Caddesi'nde sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen Ford marka otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Mardin Ford Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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