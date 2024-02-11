Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece Nusaybin Mardin Yolu Caddesi'nde sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen Ford marka otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN