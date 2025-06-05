Mardin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'nde 06 BT 0134 plakalı otomobil ile Mehmet Alparslan yönetimindeki motosiklet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mehmet Alparslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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