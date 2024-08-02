Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Sürekli Mahallesi mevkiinde sürücülerinin ismi ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN