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Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat-Dargeçit yolunda Anıtlı Kavşağı mevkisinde R.H.A. idaresindeki 46 FB 717 plakalı Volkswagen marka Jetta model otomobil ile 34 DZC 404 Fiat marka Doblo model hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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