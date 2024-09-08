Mardin'de otomobil evin önünde bir kadına çarptı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evinin önünde oturan bir kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evinin önünde oturan bir kadına çarptı.
Kaza, akşam saatlerinde İpek Mahallesi 416. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 SL 697 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda evinin önünde oturan yabancı uyruklu N.Y.'ye çarptı. Otomobil, kadına çarptıktan sonra cadde üzerinde park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN