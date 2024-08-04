Mardin'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ve daha sonra elektrik direğine çarpan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde seyir halinde olan 34 SJ 9842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından da elektrik direğine çarptı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN