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Mardin'de otomobil dükkana daldı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin dükkana daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin dükkana daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. 34 BNN 782 plakalı otomobil, hızını alamayıp bir dükkana daldı. Sürücünün yaralandığı kazada olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Aracın dükkana çarptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Mardin Fırat Haberler

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