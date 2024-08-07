Mardin'de otomobil direğe çarptı, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe-Mardin karayolu üzerinde bulunan Erdemler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AVG 552 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN