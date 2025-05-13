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Mardin'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Mardin'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 48 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde M.K. (48) idaresindeki 47 ADV 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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