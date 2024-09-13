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Mardin'de Otomobil Devrildi: 8 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Beyazsu mevkisinde 34 KJ 4380 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, M.G, M.A.D, B.D, H.D, Z.D, S.Z.D, D.D ve R.D yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Nusaybin Otomobil Güvenlik 3-sayfa mardin Yaşam

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