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Mardin'de otomobil dereye düştü, sürücü yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere kenarına düştü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere kenarına düştü.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15: 30 civarlarında Zınnar yolunda seyir halinde olan 47 ACR 804 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere kenarına düştü. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırıldı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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