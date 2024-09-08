Mardin'de Otomobil Çarpışması: 9 Kişi Yaralandı

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, M.İ.Ç, S.Y, A.Y, N.Ç, M.D.Y, G.Ç., H.Ç., M.E.Ç. ve İ.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN