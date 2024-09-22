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Mardin'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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