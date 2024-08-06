Mardin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Artuklu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Kabala Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Geniş alana yayılan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN