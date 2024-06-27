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Mardin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hamzabey Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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