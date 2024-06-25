Mardin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Yalım Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN