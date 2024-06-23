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Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mardin'in Derik ilçesinde Beşkavak Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

Mardin'in Derik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Beşkavak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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