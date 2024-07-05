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Mardin'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Midyat ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangınları itfaiye ve kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 ayrı noktada ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Düzgeçit, Ovabaşı, Söğütlü, Şenköy, Harmanlı mahallerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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