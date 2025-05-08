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Mardin'de Okul Çıkışında Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Mardin'de Okul Çıkışında Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, okul çıkışında uğradığı silahlı saldırıda 40 yaşındaki öğretmen Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 40 yaşındaki öğretmen Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, İpek Mahallesi'nde bulunan Yüzüncü Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Abdurrahim Yılmaz (40), okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - 3.Sayfa
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