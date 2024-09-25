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Mardin'de Okul Bahçesindeki Trafo Patladı

Mardin'de Okul Bahçesindeki Trafo Patladı
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Kızıltepe ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan trafo, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Patlama sesleriyle birlikte itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul bahçesinde bulunan trafo patlayarak alevlere teslim oldu.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir okulun trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan trafodan patlama sesleri geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sürdürülürken trafo kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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