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Mardin'de Öğretmene Yapılan Silahlı Saldırıda Bir Kişi Tutuklandı

Mardin'de Öğretmene Yapılan Silahlı Saldırıda Bir Kişi Tutuklandı
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Mardin'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan öğretmen Abdurrahim Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'de okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz cinayetinde bir kişi tutuklandı.

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, 8 Mayıs tarihinde okul çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan K.E., İ.E. ve F.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.E. tutuklandı. K.E. ile F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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