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Mardin'de Öğrenci Servisi ile Cip Çarpıştı: 9 Yaralı

Mardin'de Öğrenci Servisi ile Cip Çarpıştı: 9 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile cip çarpıştı. Kazada 2 sürücü ve 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Ceylanpınar karayolu Kırsal Karakuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 BRV 61 plakalı öğrenci servisi ile 47 KN 212 plakalı cip çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastane'sine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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