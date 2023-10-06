Mardin'de Nurullah Aydın cinayeti: Oğlu gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Nurullah Aydın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayetin şüphelisi olan Nurullah Aydın'ın oğlu U.A. gözaltına alındı.

OĞLU, GÖZALTINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Sanayi Sitesi Mahallesi'ndeki arazide silahla öldürülmüş halde bulunan Nurullah Aydın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, oğlu U.A. (24) gözaltına alındı. Nurullah Aydın'ın açık cezaevinden izinli çıktığı ve tartıştığı oğlu U.A. tarafından öldürülüp cesedinin de evlerinin yakınındaki araziye atıldığı iddia edildi. U.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/ KIZILTEPE (Mardin),