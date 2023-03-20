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Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar

3. Sayfa Haberleri

Mardin'de Nevruz kutlamasında PKK paçavrası açtılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında maskeli terör yandaşı kişiler, bölücü terör örgütü PKK paçavrası açtılar.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında maskeli terör yandaşı kişiler, bölücü terör örgütü PKK paçavrası açtılar.

Mardin'de baharın gelmesiyle birlikte Nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalar ilk olarak Kızıltepe ilçesinde yapıldı. Kutlama için Kızıltepe Otogar Meydanı'na sahne kuruldu. HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın da konuşmacı olduğu etkinlikte, kurulan sahne üzerine çıkan ve kalabalık arasında bulunan maskeli terör örgütü yandaşları, PKK paçavrası açarak slogan attı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Mardin PKK 3. Sayfa Haberler

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