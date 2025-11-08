Mardin'de Namazdan Çıkan Yaşlı Adam Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde namazdan çıkarken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu Merkez Cumhuriyet Mahallesi Bilal'i Habeş Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Hacı İzzettin Bilen, namazdan çıktığı sırada sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Bilen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilen'in cenazesi otopsi işlemlerin ardında Mazıdağı İlçesinde bağlı Kocakent köyü mezarlığında defnedildi. - MARDİN