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Mardin'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Mardin'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Kızıltepe'de bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenmedi ve evde maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu Caddesi Bahçelievler Mahallesi'nde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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