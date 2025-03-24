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Mardin'de Motosiklet Tıra Çarptı: 2 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de motosiklet park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre 8 Mart Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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