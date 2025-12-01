Mardin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Mardin'de kontrolünü kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Artuklu ilçesi Cevizlik mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ümit K. (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN