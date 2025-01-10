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Mardin'de Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Nusaybin ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşen motosiklet kazasında, iki genç hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üstünde bulunan Cihan Çelik (28) ve Muhammed Akman (18), savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çelik ve Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kaza, anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akman, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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