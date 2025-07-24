Mardin'de Motosiklet Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde motosikletin çarptığı 58 yaşındaki Feyziye Öziş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.L. idaresindeki motosiklet, Feyziye Öziş'e (58) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Öziş, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öziş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa