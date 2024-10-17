Mardin'de Motosiklet Kazası: 3 Çocuk Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarptı.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine E.(9), İshak E. (12), Gülşah D.'ye (11) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN