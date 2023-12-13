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Mardin'de motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

13 Aralık 2023 16:51 Güncelleme: 16:53 Abone Ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.