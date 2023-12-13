Mardin'de motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Caddesinde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen iki motosiklet çarpıştı. Motosiklet üzerinde bulunan iki sürücü yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN