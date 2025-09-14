Haberler

Mardin'de Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde devrilen motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki M.D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Midyat karayolunun Çağlar Mahallesi mevkisinde M.D.'nin (15) kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
