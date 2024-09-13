Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeni Turan Mahallesi Köprübaşı mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile 33 AJA 574 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN