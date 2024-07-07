Üye Girişi
Haberler

Mardin'de minibüs kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüsün refüje ve aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüsün önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde 72 ABV 338 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Servis İtfaiye Artuklu Mardin Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

 Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title