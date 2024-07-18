Mardin'de minibüs kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün duvara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 47 M 0016 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatı. - MARDİN