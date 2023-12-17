Mardin'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde 47 H 0461 plakalı minibüs ile 47 NG 823 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN