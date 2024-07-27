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Mardin'de mazot yüklü tanker yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken lastikleri alev alan mazot yüklü tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakıta sıçramadan söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken lastikleri alev alan mazot yüklü tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakıta sıçramadan söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusaybin istikametinden Kızıltepe'ye doğru giden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen mazot yüklü tanker, seyir halindeyken arka tekerlekleri alev aldı. Şoför, tankeri sağa çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri yakıta sıçramadan söndürdü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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