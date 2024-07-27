Mardin'de Mahsur Kalan Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Mardin'in Artuklu ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Adam, ağaç budama işlemi sırasında aşağı inemeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, adamı güvenli bir şekilde kurtardı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde ağaçta mahsur kalan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde ağaç budamak için ağaca çıkan adam, mahsur kaldı. Aşağı inemeyen adam, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan adamı kurtardı. - MARDİN