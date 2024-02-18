Mardin'de kuzenini öldüren genç tutuklandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki kuzeni İdam Yavuz'u silahla başından vurarak öldüren kuzeni Mehmet E. Y. tutuklandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki kuzeni İdam Yavuz'u silahla başından vurarak öldüren kuzeni Mehmet E. Y. tutuklandı.
Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent köyünde 12 Şubat'ta İdam Yavuz (18), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yavuz, hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 akrabasından kuzeni M.E., (17) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. - MARDİN