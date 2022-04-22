Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler

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Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde meydana geldi. Sahibi ineğini bıraktığı yerde görmeyince aramaya başladı. Daha sonrasında kuyudan gelen sesler üzerine ineğinin kuyuda olduğunu görüp itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda inek düştüğü kuyudan halatla kurtarıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin, İtfaiye, Mardin, İnek, 3. Sayfa, Haberler

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