Mardin'de kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde meydana geldi. Sahibi ineğini bıraktığı yerde görmeyince aramaya başladı. Daha sonrasında kuyudan gelen sesler üzerine ineğinin kuyuda olduğunu görüp itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda inek düştüğü kuyudan halatla kurtarıldı. - MARDİN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa