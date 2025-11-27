Haberler

Mardin'de Kuyumcular Arasında Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcular arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede sopalı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan Şirin D. (35), Diyar A. (25), Abdurrahman A. (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
